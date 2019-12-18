В Брестском районе легковушка врезалась в дерево: водитель госпитализирован

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе автомобиль врезался в дерево: работники МЧС деблокировали водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"17 декабря в 9.43 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Н133 Брест - Радваничи -Старое Село - Гайковка в 1,5 км восточнее деревни Семисосны Брестского района. Выяснилось, что легковой автомобиль "Ауди А6" съехал в кювет и врезался в дерево, транспортное средство получило механические повреждения, водитель был заблокирован", - рассказали в МЧС.

Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего из автомобиля. После осмотра с травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.-0-