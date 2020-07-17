В Брестском районе мотоцикл врезался в мусоровоз: погибли два человека

Фото из Telegram-канала МВД
17 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе мотоцикл врезался в грузовой автомобиль. Два человека погибли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Авария произошла сегодня около 13.00 на трассе Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Польши. По предварительной информации, водитель автомобиля МАЗ при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу "Сузуки". В результате ДТП мотоциклист и его пассажир погибли на месте, водитель мусоровоза не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.-0-