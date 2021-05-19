В Брестском районе нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе нашли пенсионерку 1939 года рождения, которая потерялась в лесу, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сигнал о том, что необходима помощь, спасатели получили утром 18 мая. Со слов дочери потерявшейся, 17 мая пенсионерка была на даче в деревне Харсы. Около 16.00 вышла на остановочный пункт железной дороги, чтобы уехать домой, и потерялась. Сотовый телефон разрядился. На поиски отправились работники МЧС, РОВД, представители пограничной службы и поисково-спасательный отряд.

В 20.43 пенсионерку нашли. Она была в 3 км западнее деревни Дубок. Женщину госпитализировали.-0-

Фото Брестского областного управления МЧС