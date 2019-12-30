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30 декабря 2019, 17:07

В Брестском районе пенсионер нашел немецкие патроны и спрятал их в дровах

Фото из архива
Фото из архива

30 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Брестского района сдал найденные им два года назад немецкие патроны, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В Брестский РОВД обратился житель деревни Малые Щитники 1956 года рождения. Пенсионер сообщил, что два года назад в земле на кладбище он случайно нашел подсумок, в котором было 13 патронов. Находку мужчина спрятал в дровах возле дома. С его слов, ранее он не сообщал в правоохранительные органы, так как боялся ответственности. Сотрудники милиции изъяли патроны и направили их для проведения баллистической экспертизы.

Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела ГКСЭ, обнаруженные винтовочные патроны относятся к периоду Второй мировой войны и являются боеприпасами нарезного огнестрельного оружия. Патроны изготавливались и использовались для стрельбы из немецких винтовок Мauser, Akah Merkur и другого оружия.

Проводится проверка.-0-

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