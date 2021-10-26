В Брестском районе перезахоронили расстрелянных в 1942 году красноармейца и семью сельчан

26 октября, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе сегодня с почестями перезахоронили останки жертв Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония состоялась в агрогородке Чернавчицы, у братской могилы, где установлен монумент "Скорбящая мать". Здесь покоится прах более 500 защитников Отечества - воинов Красной армии, партизан и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сюда же подзахоронили останки еще семи жертв войны - неизвестного красноармейца и шести членов одной семьи, расстрелянных за связь с партизанами.

Трагедия произошла в 1942 году в деревне Бульково. Предатель выдал семью Хилькевичей, которая укрывала красноармейца. Во время короткого боя с отрядом карателей военнослужащий погиб. Прибывшие на подмогу фашисты расстреляли отца с матерью, двух их дочерей и двух внуков 15 и 16 лет.

Спустя годы в результате кропотливого анализа воспоминаний очевидцев трагедии удалось установить точное место захоронения. Оказалось, что оно находится в заброшенном состоянии на частном подворье, хозяйка которого постоянно проживает в Москве. Брестский райисполком направил ей просьбу дать письменное разрешение на производство работ по эксгумации останков.

После получения согласия, в июне-июле этого года военнослужащие 52-го отдельного поискового батальона Министерства обороны вместе с сотрудниками Следственного комитета, прокуратуры и комитета судебных экспертиз провели земляные работы и извлекли костные останки семи человек. Экспертом установлено, что они принадлежат трем поколениям погибшей семьи: двум пожилым людям, двум - среднего возраста и двум - подросткового. Еще один комплект костей - это останки партизана-красноармейца, погибшего в схватке с карателями и брошенного в общую могилу. Кроме этого, также обнаружены обувь и личные вещи погибших: женская заколка, пуговицы, остатки кожаной сумки.

"В одиночных и братских могилах на территории района покоится прах 9821 человека, погибших от рук фашистских оккупантов. Имена 7629 воинов пока неизвестны. Современная Беларусь - это живая память и живой памятник погибшим, замученным и сожженным в той страшной войне. Важно восстанавливать имена людей, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости родины. Мы, внуки и правнуки солдат Великой Отечественной, не можем, не имеем права забывать о тех, кто завоевал для нас мирную жизнь", - сказал председатель Брестского райисполкома Владимир Сенчук.

По православной традиции настоятель местного храма отец Иоанн отслужил заупокойную литию. Участники митинга, среди которых были родственники семьи Хилькевичей, представители местных органов власти, жители агрогородка, школьники и молодежь, минутой молчания почтили память погибших. В их честь прозвучал ружейный салют. К монументу были возложены венки и цветы.-0-

Фото Вадима Якубёнка