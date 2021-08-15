В Брестском районе работники МЧС спасли тонувшего в Мухавце мужчину

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе работники МЧС спасли тонувшего мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.14 августа в 13.40 спасателям поступило сообщение, что в реке Мухавец в деревне Ямно тонет мужчина. К месту вызова незамедлительно были направлены подразделения МЧС, а также службы взаимодействия.По прибытии к месту вызова спасатели увидели, что в 35 м от берега в воде находится мужчина и просит о помощи. Застраховавшись спасательной веревкой, работник МЧС поплыл к нему. Затем спасатели за веревку потянули обоих на берег. Мужчина потерял сознание, очнувшись лишь на берегу. Спасенный 1993 года рождения госпитализирован.-0-