В Брестском районе работники предприятия похитили более 6 т дизтоплива

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23 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Оперативники управления БЭП Брестской области вскрыли преступную схему обогащения. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.Сотрудники предприятия, действуя в сговоре, организовали хищение дизтоплива прямо со склада в Брестском районе. Для этого через врезку из системы хранения был выведен шланг в подсобное помещение. Там топливо разливалось по канистрам, а затем вывозилось.При содействии ОМОНа все участники преступной цепочки задержаны. В личных автомобилях фигурантов изъято около 900 л дизтоплива, примерно столько же было приготовлено для вывоза. В ходе обыска у них обнаружено еще 6 т нефтепродукта. Более 10 подозреваемых в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в крупном размере, задержаны.Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные действия для установления роли каждого участника в криминальной схеме, а также других фактов преступной деятельности.-0-