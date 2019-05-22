В Брестском районе трое мужчин похитили у предприятия 34 аккумуляторные батареи

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе трое жителей Томашовки похитили у предприятия 34 аккумуляторные батареи, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Илья Помин.

С заявлением о краже в РОВД обратился директор одного из предприятий района. Он сообщил, что в период с 20 марта по 1 апреля из помещения электроподстанции вблизи деревни Приборово неизвестные похитили 34 аккумуляторные батареи общей стоимостью свыше Br4,9 тыс.

Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершили трое жителей деревни Томашовка 1981, 1986 и 1988 годов рождения. Они задержаны. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража). Статья предусматривает наказание от общественных работ до лишения свободы на срок до трех лет.-0-