Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе уничтожено более 900 кг дикорастущей конопли. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома."С 1 июня по 15 сентября на территории Брестской области проводятся мероприятия в рамках специальной программы "Мак". Сотрудники Брестского РОВД совместно с коллегами из УНиПТЛ УВД выявили крупную плантацию дикорастущей конопли, которая находилась вблизи деревни Скоки. На территории 142 кв.м произрастали кусты наркосодержащего растения без признаков культивирования. Высота некоторых растений достигала более 2 м. Самосев был скошен. Общий вес наркозелья составил более 920 кг", - рассказали в УВД.Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника УНиПТЛ подполковник милиции Денис Воропаев, огромную помощь в работе сотрудникам оказывают граждане. Как правило, они сообщают милиционерам информацию о фактах произрастания запрещенных растений, после чего на данный участок выезжает техника, которая уничтожает посевы запрещенных к культивированию растений.В отношении граждан, на приусадебных участках которых будут выявлены факты произрастания мака и конопли, может быть начат административный процесс в соответствии со ст.17.1 (незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) КоАП. В свою очередь это влечет наложение штрафа до Br580 (20 базовых величин). Владельцам земельных участков необходимо своевременно принять меры по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.За незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления, либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.-0-