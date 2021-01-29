В Брестском районе в аварии пострадала девочка-подросток

29 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе в аварии травмирована несовершеннолетняя пассажирка легковушки, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

ДТП произошло 28 января около 7.45 на автодороге Брест - Радваничи - Старое Село. По предварительной информации, 39-летняя жительница агрогородка Мухавец на автомобиле "Мерседес-Бенц" выполняла обгон. Женщина не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево.

В результате водитель автомобиля и 14-летняя девочка, которая находилась на заднем пассажирском сидении, получили травмы. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Бреста.

В связи с нестабильными погодными условиями, обильными снегопадами и снежными заносами Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, включать ближний свет фар. Также необходимо учитывать состояние дорожного покрытия при проезде перекрестков и пешеходных переходов, не совершать необдуманных обгонов и перестроений, помнить о ремнях безопасности. Водитель и все пассажиры должны быть пристегнуты, а дети до 12 лет перевозиться в специальных удерживающих устройствах.-0-