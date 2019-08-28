В Брестском районе в пруду рыбхоза выловили боеприпас

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе в одном из прудов рыбхоза ОАО "Дзик" выловили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В дежурную часть Брестского РОВД поступила информация об обнаружении вблизи агрогородка Медно боеприпаса. Нашел его студент одного из университетов Бреста, который проходит в рыбхозе учебную практику. Молодой человек измерял уровень воды в пруду и увидел подозрительный предмет, оказавшийся 100-мм артиллерийским снарядом.

На место происшествия вызвали саперно-пиротехническую группу в/ч 5526.-0-