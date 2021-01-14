В Брестском районе водитель остановился помочь при аварии и собрал "паровоз" из машин

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе в дорожно-транспортное происшествие попали пять автомобилей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Массовое ДТП случилось около 20.00 13 января на 3-м км дороги Р16 Тюхиничи - Высокое - граница Польши. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля "БМВ" выбрал небезопасную скорость движения, не учел погодные условия, из-за чего машину занесло в кювет и она перевернулась. Проезжавший мимо 64-летний мужчина остановил свой "Рено" на обочине, чтобы помочь попавшему в аварию. Однако в легковушку врезался ехавший следом водитель "Фиата", а в него - "Опель". Этот автомобиль отбросило на обочину, где припарковалась "Лада", водитель которой тоже остановился для помощи участникам ДТП.

В аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

В ГАИ призывают водителей быть внимательными и осторожных в сложных погодных условиях. Нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал движения, избегать резких торможений и опасных маневров. Не стоит оставлять машину на краю проезжей части, чтобы не мешать общественному транспорту и снегоуборочной технике.-0-