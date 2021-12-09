В Брестском районе за сутки задержаны два нетрезвых водителя большегрузов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе задержаны два нетрезвых водителя большегрузов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"7 декабря в 0.20 в Бресте внимание инспекторов ГАИ привлекла автомашина "Мерседес" в составе с полуприцепом. Водитель при движении задним ходом совершил наезд на заборное ограждение. Физическое состояние 46-летнего мужчины вызвало подозрение у правоохранителей. И не зря: согласно результатам медосвидетельствования обнаружено 1,78 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе", - рассказали в УВД.

Аналогичная ситуация произошла в этот же день около 7.30 на 15-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации. В направлении КПП "Козловичи" двигался грузовой автомобиль "Вольво". За рулем находился 40-летний бобруйчанин с явными признаками алкогольного опьянения (результаты медосвидетельствования- 1,92 промилле алкоголя).

В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Транспортные средства помещены на штрафстоянку.

С 1 марта в стране ужесточено наказание за нетрезвое вождение. При наличии этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно предусмотрен штраф в 100 базовых величин с лишением права управления транспортом на три года. Свыше 0,8 промилле - штраф 200 базовых величин и лишение на пять лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года после наложения административного взыскания предусмотрена уголовная ответственность, а также специальная конфискация транспортного средства.

"Госавтоинспекция Брестской области обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы располагаете информацией, что за рулем транспортного средства находится нетрезвый водитель, сообщите об этом по телефону 102. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь", - добавили в УВД.-0-