В Брестском районе задержали тракториста с 2,7 промилле алкоголя

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе наряд ГАИ задержал пьяного тракториста, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

Вечером 18 декабря в деревне Шикили инспекторы обратили внимание на трактор, который вилял по дороге. Сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке, однако водитель проигнорировал. Уходя от преследования, тракторист врезался в забор частного дома, а потом убежал в лес. Вскоре беглеца задержали.

За рулем трактора был нетрезвый 35-летний местный житель. По его словам, спиртное выпил после окончания рабочего дня и ехал домой. Медицинское освидетельствование показало у него 2,7 промилле.

За пьяное вождение, совершение ДТП и невыполнение неоднократных требований об остановке на водителя составлены административные материалы.-0-