В Буда-Кошелево будут судить подростка, ударившего приятеля

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении подростка из Буда-Кошелевского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Инцидент произошел 12 сентября 2019 года во дворе одной из школ района. Ссора подростков переросла в потасовку, во время которой один несколько раз ударил руками и ногами другого. Один из ударов пришелся в область шеи. Парень потерял сознание. "Тупая травма рефлексогенной зоны шеи привела к рефлекторной остановке сердца школьника", - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гомельской области. Изучив материалы дела, прокурор согласился с квалификацией действий обвиняемого по ч.1 ст.144 УК. Мера пресечения осталась без изменения - несовершеннолетний под присмотром родителей.

Прокуратура области также внесла представление в главное управления образования региона с требованием принять дополнительные меры к обеспечению охраны жизни и здоровья детей. Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-