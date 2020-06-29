29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе легковушка сбила велосипедиста. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Утром 27 июня в Буда-Кошелевском районе 68-летний водитель "Джили", по предварительной информации, на автодороге Буда-Кошелево - Пытьковка при обгоне трактора не убедилась в безопасности маневра, выехала на полосу встречного движения и сбила 37-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части дороги во встречном направлении", - говорится в сообщении.

С травмами мужчина госпитализирован.-0-