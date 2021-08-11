В Буда-Кошелевском районе напарники выращивали коноплю

11 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе двое мужчин выращивали коноплю, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Оперативники наркоконтроля УВД облисполкома вместе с коллегами из Буда-Кошелевского РОВД задержали двух мужчин. Ими оказались 29-летний неработающий житель деревни Наспа и 24-летний рабочий из райцентра. Дома у сельчанина было обнаружено 11 свертков с измельченным растительным веществом, которые напарники планировали к реализации. Результаты экспертизы подтвердили: изъятое - марихуана общим весом более 7 гр.

Милиционеры выяснили происхождение наркозелья. "Оказалось, что задержанные мужчины в той же деревне на участке выращивали запрещенные к возделыванию кусты конопли. Заключение эксперта однозначное - растения содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество тетрагидроканнабинол и относятся к наркосодержащим растениям рода Cannabis", - рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного с целью сбыта изготовления, хранения наркотических средств и психотропных веществ. Мужчины помещены в ИВС.-0-