В Буда-Кошелевском районе обокрали дом - ключ хранился возле двери

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе сельчанка проникла в чужой дачный дом и украла деньги, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

63-летняя гомельчанка сообщила в милицию, что из ее дачного дома в деревне Широкое пропало более Br300, также исчез магнитный держатель для монет, лежавший на холодильнике.

Как выяснилось, вор вошел в дом, воспользовавшись ключом, который хозяйка хранила в корзинке рядом с дверью. Оперативники вычислили, кто мог быть причастен к совершению кражи. "35-летняя местная жительница призналась, как проникла в дом, и вернула большую часть денег. Остальное потратила на продукты и сигареты", - рассказали в УВД.

Материалы проверки переданы в Буда-Кошелевский районный отдел СК для дачи правовой оценки. Подозреваемая задержана, сыщики проверяют ее на причастность к совершению аналогичных краж и на территории других районов области.-0-