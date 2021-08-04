4 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе огнем уничтожено 55 т сена, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре двух скирд сена нового укоса в городском поселке Уваровичи поступило спасателям вечером 3 августа. Собственник - ОАО "Уваровичи Элит". Огнем уничтожено 55 т сена, повреждено еще 5 т. Удалось спасти 10 т сена.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.-0-