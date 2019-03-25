В Буда-Кошелевском районе парни проломили стену зерносклада и пытались украсть комбикорм

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе четверо парней проломили стену зерносклада одного из местных предприятий и пытались вынести комбикорм, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Вечером 24 марта сторож зернового склада ОАО "Рогинь" сообщил в милицию о том, что неизвестные выносят мешки с территории.
Прибывшие в деревню Рогинь милиционеры недалеко от зерносклада обнаружили 11 мешков с комбикормом. "Со слов сторожа, похитителей было четверо. Трое убежали, а четвертый остался возле похищенного. Вскоре задержали двоих. Четвертый пока в бегах", - сказал официальный представитель УВД.
Предварительно установлено, что житель Буда-Кошелево нашел покупателя. Вместе с тремя приятелями из Чечерского и Рогачевского районов отправился за товаром. Парни проломили стену в зерноскладе, проникли внутрь и засыпали мешки комбикормом. Но планы злоумышленникам не удалось реализовать.
"В настоящее время 19-летний житель Чечерского района, его 16-летний брат, проживающий в Рогачеве, и 17-летний житель Чечерска рассказывают подробности совершения кражи. Устанавливается общий вес похищенного комбикорма и его стоимость", - отметил Виталий Пристромов.
Правовая оценка действиям парней будет дана после выяснения всех обстоятельств.-0-
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