В Буда-Кошелевском районе при лобовом столкновении погиб водитель легковушки

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе в лобовом столкновении легковушки и грузовика погиб мужчина. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП случилось сегодня около 12.30 на 382-м км автодороги М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины.

"По предварительной информации, вблизи деревни Красный Октябрь Буда-Кошелевского района 48-летний водитель Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с прицепом под управлением 31-летнего мужчины. В результате аварии погиб водитель иномарки", - рассказали в МВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи, эксперты и дорожные службы. Причины ДТП устанавливаются.

В ведомстве акцентируют внимание, что на зимних дорогах значительно уменьшается сцепление с дорогой и как следствие увеличивается тормозной путь. Правильный выбор скорости - гарант безопасности участников дорожного движения. В связи с ухудшением погодных и дорожных условий (низкие температуры, гололед) вождение должно быть плавным.-0-