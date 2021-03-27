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27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе при пожаре погиб молодой человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"26 марта в 22.05 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Дуравичи Буда-Кошелевского района Гомельской области по ул. Советской. До прибытия подразделений МЧС односельчанами спасена хозяйка 1934 года рождения, которая госпитализирована для обследования. При тушении пожара обнаружен погибший внук хозяйки 1981 года рождения", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-