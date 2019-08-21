В Буда-Кошелевском районе сельчанин украл запчасти к сельхозтехнике на Br5 тыс.

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работник хозяйства в Буда-Кошелевском районе подозревается в краже запчастей к сельхозтехнике, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Руководство сельхозпредприятия "Юбилейный-Агро" обратилось в милицию 14 августа. Кто-то подобрал ключи к замку двери ангара, где хранятся запчасти к сельхозтехнике, и похитил блок радиатора охлаждения зерноуборочного комбайна. Также злоумышленник снял редуктор с косилки-плющилки, стоящей около ангара. Сумма ущерба, нанесенного предприятию, - более Br5 тыс.

Проработана информация о причастности к краже 56-летнего жителя деревни Неговка, который работает в хозяйстве. Данные подтвердились. "Мужчина планировал сдать похищенное на металлолом, а когда не получилось, оставил возле пункта скупки металла", - рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 (кража) УК.-0-