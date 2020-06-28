В Буда-Кошелевском районе спасатели вытащили щенка из канализационной трубы

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Буда-Кошелевском районе спасатели вытащили щенка из металлической канализационной трубы, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сегодня в 5.57 в службу спасения поступило сообщение о том, что щенок застрял в канализационной трубе в доме в агрогородке Глазовка Буда-Кошелевского района и не может самостоятельно из нее выбраться. У хозяина вытащить животное тоже не получилось.

Спасатели выехали на место. Оказалось, что щенок находился в канализационной трубе на расстоянии около 3 м.

Сотрудники МЧС после штробления бетонной заливки при помощи подручного инструмента извлекли животное из трубы. Щенок не пострадал, в ветеринарной помощи он не нуждался.-0-