В Буда-Кошелевском районе такси сбило велосипедиста

Фото УВД Гомельского облисполкома
3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водитель такси сбил велосипедиста в Буда-Кошелевском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло вечером 2 августа. 55-летний водитель автомобиля-такси ехал в сторону городского поселка Уваровичи и сбил 44-летнего велосипедиста, который двигался попутно по краю проезжей части. От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия. По данным УГАИ, велосипед был обозначен световозвращающими элементами.
Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, у 55-летнего водителя были признаки алкогольного опьянения. Мужчина задержан.-0-