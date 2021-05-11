Фото Минского областного управления МЧС
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Будславе загорелся костел, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
"Сообщение о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе поступило спасателям в 7.47. О происшествии сообщил ксендз. На момент возгорания в костеле прихожан не было", - рассказали в областном управлении.
Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела. На месте пожара работает специальная и аварийно-спасательная техника.-0-
Фото Минского областного управления МЧС