28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быхове автомобиль сбил на переходе пьяного пешехода. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"26 декабря около 20.00 в Быхове 34-летний минчанин на "Шкоде" совершил наезд на 43-летнего местного жителя, переходившего дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован", - рассказали в МВД.

По предварительной информации, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен фликером.-0-