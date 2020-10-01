В Быхове мужчина вынес из магазина урну с пожертвованиями

1 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Посетитель магазина в Быхове вынес из торгового зала урну с пожертвованиями. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"История произошла днем 28 сентября. В райотдел позвонила продавец одного из магазинов города и сообщила об ограблении", - говорится в сообщении.

По словам женщины, неизвестный мужчина, несмотря на посетителей в торговом зале, забрал со стола урну для пожертвований, которая принадлежит Барколабовскому Свято-Вознесенскому женскому монастырю, и ушел.

Оперативники в течение часа установили личность подозреваемого. Выяснилось, что 30-летний житель Быхова недавно освободился из мест лишения свободы, на работу не устроился, денег у мужчины не было. На 50 рублей, которые он обнаружил в ящике, мужчина купил себе сигарет, спиртное и закуску.

В отношении быховчанина возбуждено уголовное дело за грабеж.-0-