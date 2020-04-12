В Быхове на пожаре погиб предприниматель

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в частном доме в Быхове - погиб хозяин жилища, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Утром 11 апреля спасателей вызвали на ликвидацию пожара частного жилого трехквартирного дома. В момент их прибытия из-под кровли шел дым, плотные клубы мешали рассмотреть что-либо внутри. Соседи сообщили, что в двухкомнатной квартире №2 еще оставался человек.

Хозяин жилища, 43-летний индивидуальный предприниматель, проживал один. Со слов соседей, характеризовался удовлетворительно, на учете нигде не состоял.

Спасатели обнаружили его без сознания на полу в комнате, вынесли на свежий воздух. Работники скорой медицинской помощи констатировали смерть.

Огонь уничтожил диван, повредил имущество и стены в комнате.

Причина пожара устанавливается.-0-