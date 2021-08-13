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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быхове при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС."12 августа в 22.33 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Быхове Могилевской области по ул. Орловского. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1971 года рождения, неработавший. Работниками МЧС спасена совместно проживающая гражданка 1975 года рождения, которая с отравлением продуктами горения госпитализирована", - рассказали в пресс-службе.Причины пожара и гибели устанавливаются. -0-