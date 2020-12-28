28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быхове при пожаре погибли два человека - следователи проводят проверку. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"По данным следствия, ночью 25 декабря поступило сообщение о возгорании одного из нефункционирующих зданий, расположенного на территории бывшей воинской части. При ликвидации пожара в указанном помещении обнаружены тела двух человек. Предварительно погибшими являются 44-летняя женщина и 37-летний мужчина", - рассказали в СК.
Установлено, что потерпевшие злоупотребляли спиртными напитками, а предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
По данному факту следователями проводится проверка. Для установления точной причины возгорания, личностей погибших и причины их смерти назначены судебно-медицинские, генетические и пожарно-техническая экспертизы.-0-