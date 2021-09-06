В Быхове рыбак сел за руль с 1,3 промилле

6 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Быхове пьяного водителя задержали благодаря звонку неравнодушных местных жителей, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Быховского РОВД поступила информация: на берегу озера Колосовское пьяный водитель управляет автомобилем Renault Megan Scenic. Сотрудники ГАИ оперативно задержали 54-летнего мужчину, который после употребления алкоголя собрался ехать домой. Его освидетельствование показало 1,3 промилле в крови.

Итог рыбалки составил 200 базовых величин и лишение права управлять транспортом на 5 лет, отметили в ГАИ.-0-