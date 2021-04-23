23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быхове заведующая магазином инсценировала ограбление, чтобы скрыть недостачу. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Ночью 21 апреля в Быховский РОВД позвонил сторож райпо: кто-то вскрыл один из сельских магазинов. Сыщики хотели опросить заведующую, однако той не оказалось дома. Ее нашли по крикам из запертой снаружи бани", - рассказали в МВД.

Со слов 50-летней хозяйки, она спала, когда в дом проник незнакомец и стал требовать деньги. Наличных не оказалось, поэтому налетчик забрал связку ключей с чипом от сельского магазина и мобильный телефон. Женщину посадил под замок, чтобы та не смогла позвать на помощь.

Из магазина пропали выручка и продукты на общую сумму более Br2,5 тыс. Сыщики областной и районной милиции установили, что к хищению причастна сама заведующая. По предварительной информации, она решились на преступление, чтобы скрыть недостачу перед ревизией. Помочь организовать ограбление попросила свою 62-летнюю односельчанку, которая и закрыла "потерпевшую" в бане.

Следователи возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос. В ближайшее время будет дана правовая оценка хищению из магазина, а также установлена роль другой женщины.-0-