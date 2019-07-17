17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе найдена заблудившаяся в лесу ягодница. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Информация о необходимости оказания помощи в поиске женщины, заблудившейся в лесу около деревни Тощица Быховского района, поступила спасателям 16 июля около 17.00. Женщина пошла в лес за ягодами и заблудилась. Связь она поддерживала по мобильному телефону. Для проведения поисков были задействованы спасатели, милиция, работники лесхоза.

В 19.37 работниками МЧС женщина была обнаружена в лесу на расстоянии около 2 км от дороги. Состояние удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.-0-