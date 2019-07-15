15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе сгорело 30 т сена. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о пожаре скирды сена в поле возле деревни Красная Слобода Быховского района Могилевской области поступило спасателям 14 июля в 22.52. В результате пожара уничтожено 30 т сена. Пострадавших нет. Работниками МЧС спасено 75 т сена.
Причина пожара устанавливается.-0-
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