В Быховском районе столкнулись грузовик и гужевая повозка - погиб возчик

Фото из архива
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе Могилевской области возчик гужевой повозки попал под колеса грузовика и погиб, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
"15 октября в 19.05 в Быховском районе на 4-м км автодороги Быхов - Белыничи 51-летний местный житель на автомобиле ГАЗ-3309 столкнулся с внезапно выехавшей на полосу встречного движения гужевой повозкой под управлением 56-летнего жителя деревни Хутор Быховского района", - рассказали в УВД.
От полученных травм возчик скончался в машине скорой помощи. Гужевая повозка световозвращающими элементами обозначена не была.-0-