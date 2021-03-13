В Быховском районе столкнулись легковушка и грузовик - понадобилась помощь спасателей

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

"12 марта в 14.36 в центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Могилев - Бобруйск вблизи деревни Чечевичи Быховского района. Произошло столкновение грузового автомобиля "ДАФ" и легкового "Вольво". В салоне "Вольво" оказался заблокирован водитель", - рассказали в МЧС.

Работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента мужчина был спасен. С травмами различной степени тяжести пострадавший был госпитализирован. Водитель "ДАФ" не пострадал.-0-

Фото МЧС