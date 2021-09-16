В Быховском районе завскладом за два года организовала хищение 1,5 тыс. тонн удобрений

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая складом организовала хищение удобрений: за два года вывезено 1,5 тыс. т. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Коррупционную схему в Быховском районе выявили оперативники могилевского УБЭП. К преступлению оказались причастными четыре человека: 61-летняя завскладом, 52-летний фермер, директор и водитель могилевских фирм в возрасте 54 и 45 лет соответственно.

По информации УВД Могилевского облисполкома, работница обеспечивала заезд на склад и загрузку транспорта, подельники же вывозили и реализовывали товар. С весны 2019 года до минувшего лета они похитили более 1,5 тыс. т минеральных удобрений на сумму свыше Br200 тыс.

Прокуратура Быховского района дала правовую оценку действиям причастных и возбудила уголовные дела за хищение путем использования служебных полномочий в крупном и особо крупном размерах.-0-