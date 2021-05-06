6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашниках 93-летний пенсионер упал в колодец. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

5 мая в 14.18 в МЧС от дежурного РОВД поступило сообщение о падении человека в колодец на улице Титова в городе Чашники. К месту сообщения были незамедлительно направлены подразделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Чашникского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

"До нашего приезда местные жители опустили в колодец пенсионеру деревянную лестницу, чтобы он мог за нее держаться. Глубина колодца была довольно большая - порядка 8 м, частично он был заполнен водой", - рассказали спасатели.

От переохлаждения пенсионер 1928 года рождения уже не мог говорить. Спасатели вытянули мужчину на поверхность земли.

Спасенный был передан бригаде скорой медицинской помощи и после осмотра специалистами госпитализирован в больницу с общим диагнозом "переохлаждение".-0-

Фото МЧС