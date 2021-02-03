3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашниках двое школьников вынесли из церкви ящик для пожертвований, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"31 января в 15.30 в Чашникский РОВД обратился иерей храма. Он сообщил, что несколько минут назад двое подростков похитили ящик для пожертвований с денежными средствами. Оперативникам удалось быстро установить подозреваемых в краже и задержать их. Также сыщики восстановили все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались двое девятиклассников. Выяснилось, что в день кражи один из подростков приехал в Чашники из соседних Бешенковичей. "Гуляя по райцентру, они зашли в церковь и увидели, что в ней никого нет. Обратили внимание на ящик для пожертвований. Выйдя из храма, несколько минут раздумывали, что делать дальше, а после вернулись и украли церковное имущество. Сломать замок на ящике у подростков не получилось, поэтому они распилили его и вытащили деньги, которые сразу разделили", - рассказали в УВД.

Как позже установили правоохранители, добычей школьников стала сумма около Br70. Действиям подростков дается правовая оценка.-0-