8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашниках горел цех бумажной фабрики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о ЧП спасателям поступило сегодня в 3.38. Пожар возник в цехе красок бумажной фабрики "Красная Звезда" филиала Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, в здании шел дым.

Пожар локализован и ликвидирован. Пострадавших нет. Огонь повредил 6 пог.м электропроводки в коробе, идущей к пульту управления.

Причина происшествия устанавливается. Рассматривается в том числе версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

Фото МЧС