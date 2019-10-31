В Чашниках парень обманул знакомых на Br60 тыс.

31 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Чашников жил за кредиты знакомых, не собираясь их возвращать, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

С января по июнь 2019 года 23-летний житель Чашников обращался к знакомым с просьбой приобрести в салонах связи и магазинах Витебска различные товары с рассрочкой платежа и за счет кредитных средств. Еще один вариант был связан с оформлением банковских карт с овердрафтом, которые также после выдачи передавались в его руки. Парень обещал в полном объеме погашать все платежи. Однако приобретенное имущество сразу же перепродавал, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

Установлено 26 эпизодов мошеннических действий. Общий ущерб составил более Br60 тыс. У следствия имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности может быть больше. Всех пострадавших от действий злоумышленника просят сообщить по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 80 44 (круглосуточно).

За мошенничество, совершенном в особо крупном размере, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК. Он заключен под стражу. Ранее фигурант дела уже был судим за мошенничество, грабеж и кражу.-0-