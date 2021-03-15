В Чашниках пьяный водитель пытался скрыться от наряда ДПС

Скриншот из видео УГАИ по Витебской области

15 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Наряд ДПС задержал в Чашниках водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ по Витебской области.

Когда сотрудники ДПС патрулировали улицы районного центра, их внимание привлек Opel Vectra. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке. Но тот проигнорировал требования милиционеров и, наоборот, прибавил скорости.

Пытаясь уйти от погони, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где и застрял.

Инспекторы ДПС доставили нарушителя на освидетельствование, которое показало в крови мужчины наличие алкоголя - 1,6 промилле.

Езда под градусом может грозить водителю штрафом в размере 200 базовых величин. Также мужчина может быть лишен права управлять транспортным средством на определенный срок, вплоть до 5 лет, если правонарушение совершено повторно.-0-