6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашникском районе горела конюшня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

5 апреля в 15.59 спасателям поступило сообщение о пожаре в конюшне на территории молочно-товарной фермы в деревне Коптевичи. В момент возгорания в здании никого не было, лошади находились в поле. "На территории молочно-товарной фермы расположены три здания: конюшня, коровник (на расстоянии 80 м от места пожара) и телятник (на расстоянии 120 м от места пожара). Пострадавших нет. В результате огнем в здании конюшни уничтожены кровля, загоны, закопчены стены", - рассказали в пресс-службе.

Причина происшествия устанавливается.-0-