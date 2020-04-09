В Чашникском районе из-за пала сухой травы сгорела дача

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашникском районе из-за выжигания сухой растительности сгорела дача. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о загорании дома в дачном кооперативе "Дружба" в районе деревни Варки поступило 8 апреля в 11.10. По прибытии спасателей к месту вызова горел дачный деревянный дом.

На момент возникновения пожара в доме никого не было. Пострадавших нет. В доме уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, закопчены стены.

Проводится проверка. Рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица при выжигании сухой растительности.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС