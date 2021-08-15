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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашникском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям."14 августа в 19.56 спасателям поступило сообщение о ДТП на автодороге Р62 вблизи д.Лукомль. К месту происшествия незамедлительно направились работники МЧС", - рассказали в пресс-службе.Уже через пару минут спасатели были на месте происшествия. Здесь толпились очевидцы. Они сказали, что внутри машины зажат пассажир. С помощью аварийно-спасательного инструмента работники МЧС разжали конструкции автомобиля, освободили ноги пострадавшего и достали его из машины.Медики, которые к этому времени прибыли на место, госпитализировали мужчину в больницу. Из машины вытекало топливо, поэтому вокруг нее была сделана пенная подушка.Из обстоятельств происшествия известно, что водителя легковушки до прибытия спасателей также госпитализировали в больницу, а работники МЧС деблокировали жителя Новолукомля.-0-