В Чашникском районе легковушка врезалась в дерево: пассажирка погибла на месте

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашникском районе легковой автомобиль врезался в дерево: пассажирка погибла на месте аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 18 июня на 221-м км автодороги Кричев - Орша - Лепель. "68-летний житель Орши не справился с управлением Opel Zafira. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Пассажирка 1950 года рождения погибла на месте аварии", - рассказали в ГАИ.

Водителя с телесными повреждениями доставили в больницу.-0-