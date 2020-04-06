В Чашникском районе мужчина выпил антисептик и умер

6 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Чашникском районе мужчина скончался после употребления антисептика, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, днем 4 апреля сотрудница одного из предприятий района обнаружила двух коллег, лежащих на полу в бытовом помещении. По предварительной информации, 55-летний и 61-летний мужчины употребили дезинфицирующее средство для рук, которое используется на предприятии несколько лет. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где один из них скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые для проведения экспертиз предметы и объекты, опросили сотрудников предприятия. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По данному факту проводится проверка.-0-