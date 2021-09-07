В Чашникском районе мужчина выстрелил в знакомого из ружья

7 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Чашникским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийства, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Утром 4 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение от 48-летнего жителя Минска, который сообщил, что убил человека в Чашникском районе. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа.

По данным следствия, мужчина приехал в Чашникский район. Проезжая по деревне, на придомовой территории в гараже он увидел своего 43-летнего знакомого. "Во время общения между мужчинами возник конфликт, в результате которого минчанин выстрелил из ружья в своего оппонента. Родственники потерпевшего, услышав выстрел, выбежали на улицу и принялись оказывать первую медицинскую помощь, однако мужчину спасти не удалось. По дороге в учреждение здравоохранения он скончался", - рассказала Оксана Лазько. В это время подозреваемый позвонил в правоохранительные органы, сообщил о произошедшем и приехал на свою дачу, где через некоторое время его задержали.

Следователи изъяли ружье, проводятся допросы свидетелей, назначены экспертизы. Подозреваемый ранее судим не был, работает слесарем-сантехником на одном из предприятий Минска, женат, воспитывает четырех детей. Он охотник и имеет разрешение на хранение оружия.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. Мотив совершения преступления устанавливается. Следствие будет ходатайствовать перед прокурором о применении к мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.-0-