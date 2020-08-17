В Чашникcком районе сосед вынес из горящего дома 97-летнюю женщину

17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Чашникском районе пенсионерку спас сосед, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Около пяти часов вечера 16 августа поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Лукомль Чашникского района. Когда спасатели прибыли к месту вызова, кровля жилого дома была полностью охвачена огнем. Выяснилось, что в доме проживали женщина 1923 года рождения и ее 63-летний сын.

"Когда вспыхнул пожар, хозяйка находилась в доме, а сын на улице. Сосед, услышав треск шифера, побежал к дому. Внутри он обнаружил сидящую на кровати женщину и вынес ее на улицу. В результате пожара никто не пострадал", - рассказали в областном управлении МЧС.

Огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.-0-